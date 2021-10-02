А "Львов" потерпел пятое поражение в сезоне.

"Львов" принимал "Днепр-1" в рамках десятого тура чемпионата Украины по футболу. Гости победили с минимальным счетом - 1:0.

Все решил единственный гол в дебюте встречи. Форвард сборной Украины Артем Довбик отметился удивительным взятием ворот. Ему ассистировал хавбек сборной Украины Александр Пихаленок. Довбик смог попасть в ворота чуть ли не с нулевого угла, неожиданно шокировав голкипера "Львова".

Для Артема это уже пятый гол в текущем сезоне УПЛ.

После этой игры "Днепр-1" набрал 19 очков и поднялся на третье место в таблице УПЛ. "Львов" (6 очков) остается четвертым с конца таблицы.

"Львов" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Довбик, 2

"Львов": Ильющенков, Якимец, Зозуля, Брикнер, Романчук, Бусько (Эрнест, 46), Чирьяк, Политыло (Сорокин, 71), Шина (Крушинский, 46), Грисьо (Ременяк, 66), Ныч (Альваро, 66)

"Днепр-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 73), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек (Ди Франко, 68), Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Русин, 80), Назаренко (Нельсон, 73), Довбик

Видео обзор матча.

Видео победного гола.

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

Автор: Артем Будрин