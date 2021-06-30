Назарий Русин вновь ушел в аренду.

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин, которого в прошлом сезоне переводили в дубль в польской "Легии", перешел в "Днепр-1".

Об этом сообщил официальный сайт "Днепра-1".

Русин будет выступать за "Днепр-1" на правах аренды, которая рассчитана на один год.

Таким образом, 22-летний Русин возвращается в Украину после полгода в Польше.

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Назарий Русин: карьера

Русин стал игроком "Динамо" в 2016 году. Всего за киевский клуб он провел 41 матч, забив 9 голов.

Из "Динамо" Русин дважды уходил в аренду в луганскую "Зарю", а вторую половину сезона 2020-2021 провел в польской "Легии".

Однако карьера в Польше у форварда не сложилась - он провел за клуб всего 1 матч (в Кубке Польши).

За юношеские сборные Украины Русин провел 23 матча, в которых забил 9 голов.

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Автор: Антон Дударь