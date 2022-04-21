Руслан Малиновский поможет сборной Украины в июньских матчах.

Футболист национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о травме колена, которую он получил в матче чемпионата Италии против "Вероны".

Украинский полузащитник пропустит несколько дней из-за полеченного повреждения и сможет помочь сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"У меня было рассечение, наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но в целом все нормально", - приводит слова Малиновского zbirna.com.

Из-за травмы Малиновский не сможет помочь своей команде в ближайшем матче Серии А против "Венеции", но уже 1 мая украинский футболист сможет выйти на поле в игре с "Салернитаной".

В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 26 матчей в Серии А, отличился 6 забитыми голами и 3 ассистами.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"