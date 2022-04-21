Футболист национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о травме колена, которую он получил в матче чемпионата Италии против "Вероны".
Украинский полузащитник пропустит несколько дней из-за полеченного повреждения и сможет помочь сборной Украины в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
"У меня было рассечение, наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но в целом все нормально", - приводит слова Малиновского zbirna.com.
Из-за травмы Малиновский не сможет помочь своей команде в ближайшем матче Серии А против "Венеции", но уже 1 мая украинский футболист сможет выйти на поле в игре с "Салернитаной".
В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Аталанту" 26 матчей в Серии А, отличился 6 забитыми голами и 3 ассистами.
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
- По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
- На данный момент на счету Малиновского 124 матча, 29 голов и 24 результативных передачи в составе "Аталанты".
- Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в 30 миллионов евро.