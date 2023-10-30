Луис Рубиалес не может заниматься футбольной деятельностью в ближайшие три года.

Бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес на три года отстранен от футбольной деятельности.

Такое наказание чиновник получил от Международной федерации футбола (ФИФА) за скандальный поцелуй футболистки сборной Испании на ЧМ-2023, сообщается в официальном релизе на сайте организации.

Луис Рубиалес уже получил уведомление о своем отстранении, теперь у него есть 10 дней, чтобы запросить объяснения, также он имеет право на апелляцию.

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Напомним, Луис Рубиалес ранее был отстранен от футбольной деятельности из-за того, что поцеловал в губы футболистку Хеннифер Эрмосо во время церемонии награждения на чемпионате мира. Сперва дисциплинарный комитет ФИФА отстранил функционера от любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровнях на 90 дней - до завершения дисциплинарного производства, открытого против него 24 августа.

В сентябре этого года Луис Рубиалес подал в отставку с должности главы испанского футбола, которую он занимал с мая 2018 года. Кроме того, испанский чиновник был уволен с должности вице-президента УЕФА.

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