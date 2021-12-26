"Дженоа" в январе попрощается с рядом футболистов.

Украинский специалист Андрей Шевченко, который возглавляет итальянский "Дженоа", готовится к началу зимнего трансферного окна.

Как сообщает авторитетное итальянское издание Calciomercato, украинский тренер уже составил список футболистов, которых он больше не хочет видеть в своей команде.

В черный список Шевченко попали: защитники Стефано Сабелли, Иван Радованович, полузащитники Мохамед Фарес и Маноло Портанова, а также форвард Фелипе Кайседо.

Что касается приобретений, то первым трансфером Шевченко станет российский полузащитник Алексей Миранчук. Как сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Твиттере, "Аталанта" и "Дженоа" согласовали аренду футболиста до конца сезона.

Также сообщается об интересе "Дженоа" к: вингеру "Болоньи" Риккардо Орсолини, форварду "Гронингена" Йоргену Ларсену, защитнику "Удинезе" Йенсу Ларсену и хавбеку "Айнтрахта" Амину Юнесу.

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