Украинский специалист Андрей Шевченко, который возглавляет итальянский "Дженоа", готовится к началу зимнего трансферного окна.
Как сообщает авторитетное итальянское издание Calciomercato, украинский тренер уже составил список футболистов, которых он больше не хочет видеть в своей команде.
В черный список Шевченко попали: защитники Стефано Сабелли, Иван Радованович, полузащитники Мохамед Фарес и Маноло Портанова, а также форвард Фелипе Кайседо.
Что касается приобретений, то первым трансфером Шевченко станет российский полузащитник Алексей Миранчук. Как сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Твиттере, "Аталанта" и "Дженоа" согласовали аренду футболиста до конца сезона.
Также сообщается об интересе "Дженоа" к: вингеру "Болоньи" Риккардо Орсолини, форварду "Гронингена" Йоргену Ларсену, защитнику "Удинезе" Йенсу Ларсену и хавбеку "Айнтрахта" Амину Юнесу.
Читайте такжеДженоа Шевченко сенсационно отобрал очки у Аталанты Малиновского в матче Серии А (видео)Напомним, свой следующий матч "Дженоа" сыграет в гостях против "Сассуоло". Игра запланирована на 6 января.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.