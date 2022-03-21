Футболистка сборной Украины очень эмоционально высказалась о войне.

Футболистка французского "Реймса" и сборной Украины Татьяна Романенко поделилась своими переживаниями из-за войны, которую развязала РФ в Украине.

В своем Инстаграме 31-летняя спортсменка опубликовала очень взрывной пост, в котором поделилась своими эмоциями.

"Мой первый пост на украинском языке! Потому что я сознательно отказываюсь разговаривать на языке людей, которые несут боль и страдания в мою страну. Пусть я буду разговаривать с ошибками и, может, это будет не совсем мелодично, но мои дети уже будут разговаривать без ошибок, а мои внуки в свою очередь, никогда не произнесут русское слово, потому что они будут знать, что это язык трусов, язык диктатуры, язык, на котром давались команды уничтожать украинскую нацию и украинскую культуру. Они будут знать, что это язык, веками несущий смерть на украинскую землю.

Я надеюсь, что эти уроды, которые сейчас на нашей земле, будут жить долго, до глубокой старости. Нет, я не сошла с ума. Умереть - это просто, это очень легкая цена всего содеянного в Украине и других странах мира. Я хочу, чтобы когда мы победили, эти создания дожили до глубокой старости как пленные, и чтобы каждую секунду своего жалкого существования они страдали так, как страдают отцы, потерявшие своих детей, как страдают матери, потерявшие своих сыновей, как все те, кто потерял своих близких, свои дома и свое будущее.

Чтобы они умоляли умереть, но не умирали. А когда умерли, то и на том свете, чтобы им не было покоя. Ибо они будут гореть в аду, и навсегда их ничтожные души будут уничтожены.

Война – это самое страшное, что может случиться, но она снимает все маски. Она создаст героев и предателей! Она покажет тебе, кто ты на самом деле и кто все те люди, которых ты считал друзьями. Ибо перед лицом войны мы все голые и мы все такие, какова наша сущность. Поэтому берегите тех, кто во время беды протянул руку помощи, а всех остальных вслед за русским кораблем!

И не сомневайтесь, МЫ ПОБЕДИМ! Держимся, молюсь за всех воинов, врачей, волонтеров, защитников, всех, кто рискует жизнью в тылу и на передовой, всех, кто ночует в подвах и метро, ​​всех, кто вывозит семьи под обстрелами извергов, всех, кто помогает Украине идти к победе. Молюсь за вас всех и за тебя, родная! Держитесь, осталось чуть-чуть. Слава Украине" – написала Романенко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: