Тарас Степаненко полетит отдыхать с мамой и тещей одновременно.

Один из лидеров донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко готовится большой семьей лететь на отдых.

32-летний полузащитник опубликовал душевное фото в своем Instagram.

"Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек... надеюсь, бармен тоже готов", - напечатал веселую подпись возле снимка футболист.

В текущем сезоне Тарас сыграл за "горняков" 22 матча во всех соревнованиях и отметился двумя голами и одним ассистом.

Тарас Степаненко: карьера в "Шахтере"

Степаненко перешел в "Шахтер" в 2010 году из запорожского "Металлурга".

Хавбек провел за дончан уже 357 официальных матча и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по количеству игр.

Вместе с "Шахтером" Степаненко завоевал 22 трофея: 8 чемпионских титулов, по 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Автор: Артем Будрин