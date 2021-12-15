Тарас Степаненко со своей семьей / фото instagram.tarasstepanenko
Один из лидеров донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко готовится большой семьей лететь на отдых.
32-летний полузащитник опубликовал душевное фото в своем Instagram.
"Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек... надеюсь, бармен тоже готов", - напечатал веселую подпись возле снимка футболист.
фото instagram.tarasstepanenko
В текущем сезоне Тарас сыграл за "горняков" 22 матча во всех соревнованиях и отметился двумя голами и одним ассистом.
Тарас Степаненко: карьера в "Шахтере"
- Степаненко перешел в "Шахтер" в 2010 году из запорожского "Металлурга".
- Хавбек провел за дончан уже 357 официальных матча и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по количеству игр.
- Вместе с "Шахтером" Степаненко завоевал 22 трофея: 8 чемпионских титулов, по 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.