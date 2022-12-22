Чеслав Михневич покинул пост наставника сборной Польши после ЧМ в Катаре.

Польская футбольная ассоциация официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Польши Чеславом Михневичем.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, 52-летний специалист покинет свой пост после 31 декабря этого года.

"После многих встреч и анализов мы приняли непростое решение о прекращении нашего сотрудничества. Чеслав Михневич - опытный тренер, и я уверен, что он не долго будет ждать новых предложений о работе. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - прокомментировал отставку Михневича президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша.

Видео дня

Чеслав Михневич возглавил сборную Польши в январе этого года. В общей сложности под его руководством Польша провела 13 матчей, в которых 5 раз выиграла, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.

На ЧМ-2022 в Катаре польская национальная команда вышла в 1/8 финала, где уступила сборной Франции (1:3).

Одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Польши является легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Известно, что глава ассоциации Цезарий Кулеша лично заинтересован в том, чтобы команду возглавил украинский специалист.

Напомним, что с украинцем пытались договориться еще в январе 2022 года, однако, тогда не удалось найти общий язык с "Дженоа", где работал украинец.

Вас также могут заинтересовать новости: