Самба Диалло может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Сенегальский нападающий киевского "Динамо" Самба Диалло пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Как сообщает Sky Sports, 19-летний футболист попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии".

По информации авторитетного ресурса, сейчас немецкий клуб продолжает искать талантливых молодых игроков в команду.

Диалло рассматривают как игрока на долгосрочную перспективу, потому что сейчас он еще не уровня первой команды.

Стоит отметить, что "Бавария" не единственный клуб, который заинтересован в трансфере Диалло. Ранее была информация об интересе к сенегальцу со стороны еще ряда клубов - "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Марсель", "Лион", "Монако", "Милан", "Брюгге", "Барселона" и "Андерлехт".

Напомним, в прошлом сезоне Диалло ярко проявил себя в Юношеской лиге УЕФА, забив 5 голов в 8 матчах, в том числе дубль в ворота "Баварии". Контракт футболиста с киевским клубом рассчитан до конца 2026 года.

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