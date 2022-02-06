На Клубном чемпионате мира-2022, который проходит в ОАЭ, впервые в истории футбола обслуживать игру помогают "роботы-арбитры".
Данная технология успела проявить себя уже в первом поединке этого турнира.
Матч между катарской "Аль-Джазирой" и таитянским "Пираэ" проходил под полным контролем представителей Аравийского полуострова, а уже к 41-й минуте на табло был установлен счет 3:0 в ее пользу.
Однако, под самый занавес первого тайма полузащитник Аламери Зайед намеревался устроить полный разгром оппонентов, отправив в их ворота мяч, после подачи с левого фланга, однако именно в этот момент в игру вмешались компьютерные технологии.
Как показал повтор, дополненный средствами 3D-моделирования, атакующий игрок действительно находился ближе к воротам, чем последний защитник, Альвен Тео.
Видео момента:
— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 4, 2022
В итоге, бригада VAR и главный арбитр поединка синхронно получили уведомления об офсайде за регламентированные менее секунды времени работы системы, а еще через несколько секунд зрителям трансляции был продемонстрирован повтор эпизода с достоверно точной графической моделью происходящего.
Читайте такжеСборная Камеруна устроила сумасшедший камбэк и выиграла бронзу Кубка африканских нацийНа происходящее на поле этот эпизод повлиял не так уж и сильно - "Аль-Джазира" праздновала успех со счетом 4:1, и теперь сыграет против саудовского "Аль-Хиляля".
Технология "робот-арбитр": что нужно знать
- Технологическая новинка ФИФА - "робот-арбитр" впервые тестируется на матчах Клубного чемпионата мира.
Система отслеживания конечностей футболистов состоит из специальных камер, которые прикреплены в разных частях крыши стадиона.
Для создания анимированного скелета игроков используются 12 камер – с их помощью можно будет выстроить проекции из 29 точек.
Камеры следят за движениями игроков и мяча. При офсайде передается мгновенный сигнал арбитрам VAR, а те передают предложенное решение главному судье.
Предполагается, что после матча данные, зафиксированные "электронным рефери", смогут использовать тренеры и медицинские работники для анализа техники каждого игрока.
- В случае успешных испытаний "робота-арбитра" будут использовать в матчах Чемпионата мира 2022 года в Катаре.