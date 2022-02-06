ФИФА испытывает новую технологию на матчах Клубного чемпионата мира.

На Клубном чемпионате мира-2022, который проходит в ОАЭ, впервые в истории футбола обслуживать игру помогают "роботы-арбитры".

Данная технология успела проявить себя уже в первом поединке этого турнира.

Матч между катарской "Аль-Джазирой" и таитянским "Пираэ" проходил под полным контролем представителей Аравийского полуострова, а уже к 41-й минуте на табло был установлен счет 3:0 в ее пользу.

Однако, под самый занавес первого тайма полузащитник Аламери Зайед намеревался устроить полный разгром оппонентов, отправив в их ворота мяч, после подачи с левого фланга, однако именно в этот момент в игру вмешались компьютерные технологии.

Как показал повтор, дополненный средствами 3D-моделирования, атакующий игрок действительно находился ближе к воротам, чем последний защитник, Альвен Тео.

Видео момента:

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 4, 2022

В итоге, бригада VAR и главный арбитр поединка синхронно получили уведомления об офсайде за регламентированные менее секунды времени работы системы, а еще через несколько секунд зрителям трансляции был продемонстрирован повтор эпизода с достоверно точной графической моделью происходящего.

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Технология "робот-арбитр": что нужно знать