Военный выполнял боевые задачи на восточном направлении фронта.

На войне против России погиб воспитанник львовского футзала 18-летний Богдан Козак.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, перед вступлением в ряды Сил обороны, он выступал за КИВС "Клуб игровых видов спорта".

В 2023 году Богдан подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ. Проходила военная выучка в испанском городе Толедо, после чего выполнял боевые задания на восточном направлении фронта.

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В Харькове российская ракета убила семью спортсмена, служащего в ВСУ

В результате вражеской ракетной атаки по Харькову 23 января погибла жена и 8-летняя дочь регбиста Владимира Машкина, который с начала полномасштабного вторжения РФ присоединился к рядам ВСУ.

В дом, где он проживал с семьей, попала ракета. Квартира спортсмена была разрушена полностью. В тот день в результате обстрела погибли десять человек. Более 40 - пострадали.

Машкин - игрок харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастер спорта по регби и регбилиг, игрок национальной сборной команды Украины по регбилиг.

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