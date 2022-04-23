Знаменитый в прошлом нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал о своем отношении к России, а также спрогнозировал, каким будет отечественный футбол после войны.
Цитирует Блохина сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".
"Никогда не собирался никуда ехать, я здесь родился. То, что произошло, не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально за 200 метров сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.
Считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, надо заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не поеду и буду здесь. И никогда не покину свой город.
Наверное, россияне для меня есть. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе не может быть.
То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет в порядке, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", - отметил Блохин.
Олег Блохин: карьера и достижения
- 69-летний Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975".
- Он выступал за киевское "Динамо", австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".
- С "Динамо" Блохин семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды Кубок обладателей кубков, один раз - Суперкубок УЕФА, а также завоевал ряд других трофеев. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпиады.
- Блохин - рекордсмен по количеству матчей (112) и голов (42) в составе сборной СССР. Также он является лучшим бомбардиром в истории "Динамо" (266 голов).
- В роли тренера Блохин возглавлял греческие "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос" и АЕК, сборную Украины, российский ФК "Москва" и "Динамо" (Киев). Сборную Украины он вывел в четвертьфинал ЧМ-2006.