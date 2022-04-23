Легенда футбола Олег Блохин сказал, что никуда уезжать не собирается.

Знаменитый в прошлом нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал о своем отношении к России, а также спрогнозировал, каким будет отечественный футбол после войны.

Цитирует Блохина сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Никогда не собирался никуда ехать, я здесь родился. То, что произошло, не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально за 200 метров сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.

Считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, надо заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не поеду и буду здесь. И никогда не покину свой город.

Наверное, россияне для меня есть. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе не может быть.

То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет в порядке, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", - отметил Блохин.

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