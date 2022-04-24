Андрей Пятов рассказал, что "Шахтер" приостановил контракты с футболистами после начала войны в Украине.

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как донецкий клуб функционирует во время войны, которую Россия развязала на украинской территории.

Украинский вратарь признался, что в донецком клубе перестали выплачивать зарплату после начала войны и приостановили контракты.

"Мы не получаем заработную плату. С нами приостановили контракты на три месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону. Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, потому есть такая возможность.

Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков", - сказал Пятов в интервью Youtube-каналу "Слава+".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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