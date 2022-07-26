Андрей Шевченко вместе со своим сыном Джорданом побывал в летней школе для детей из Украины в Варшаве.

Легенда футбола и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко призвал мировое сообщество не утрачивать внимание к войне в Украине.

Об этом Шевченко заявил во время визита в Польшу, где посетил благотворительный вечер тенниса, который в поддержку Украины организовала первая ракетка мира Ига Швентек.

"Война есть война, но мы не должны сдаваться. Солдаты на фронте и простые люди в Украине много трудятся, чтобы страна продолжала жить и существовать.

Спортсмены должны объединиться и посылать миру нужные сигналы, чтобы удерживать понимание общества, что мы нуждаемся в поддержке и должны все объединиться, чтобы остановить войну. Сейчас у меня есть время, чтобы принимать участие в различных благотворительных мероприятиях, чтобы помочь Украине. Речь о том, чтобы рассказывать миру о тех ужасных событиях в моей стране, которые сейчас происходят. Начало войны полностью изменило мою жизнь", – приводит слова Шевченко Super Express.

Кроме того, Андрей Шевченко вместе со своим сыном Джорданом побывал в летней школе для детей из Украины в Варшаве, где сейчас находятся украинские дети, которые сбежали от ужасов войны и проходят реабилитацию, а также обучение.

Украинский тренер присоединился к играм на площадке и рассказал о том, как помочь детям, которые пострадали от войны.

"Почти три миллиона детей из Украины были вынуждены покинуть свои дома за последние пять месяцев в результате конфликта. Физическое воздействие войны очевидно, но нельзя забывать и о психологическом воздействии на этих молодых людей.

Недостаточно забрать ребенка с войны. Нам нужно избавить детей от войны", - сказал Шевченко.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект "Спортивный фронт". Целью проекта является блокировка российских команд и бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 153-й день.

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