"Шахтер" очень недоволен позицией ФИФА в отношении украинских команд.

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за их правило, позволяющее легионерам из УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими работодателями и принимать дальнейшие карьерные решения без выплаты компенсаций.

По мнению хорватского специалиста, политика ФИФА не направлена на то, чтобы поддерживать и защищать Украину. Срна отметил, что "Шахтер" готов отстаивать свои права в суде.

"Многие говорят, что поддерживают Украину, но не делают этого; например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем многих футболистов, в которых мы вложили деньги.

ФИФА должна понимать, что обязана защищать всех игроков из Украины – это их долг в этой войне. Мы должны найти компромисс, иначе это будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд.

Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение к нам. Другие помогли нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы подадим в суд", - приводит слова Дарио Daily Mirror.

Напомним, из-за вторжения России в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) продлила легионерам из чемпионата Украины действие права приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее позицию ФИФА раскритиковал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, который заявил, что агенты, пользуясь новыми правилами ФИФА, хотят украсть футболистов у донецкого клуба.

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