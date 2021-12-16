Дарья Савина поделилась снимками с отдыха.

Известная телеведущая Дарья Савина, которая является женой футболиста донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, отправилась на отдых на Мальдивы.

Девушка в своем Instargam опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в купальнике.

"Красота - это гармония цветущей природы. Мальдивы - настоящее чудо нашего мира! От увиденной красоты у меня мурашки по коже", - написала Савина.

Стоит отметить, что в комментариях Бондарь сделал комплимент Даше, написав: "Ты и есть самая настоящая красота".

Поклонники Даши также оценили ее новый пост, поставив более 13 тысяч лайков менее чем за сутки.

В комментариях известной ведущей оставили также множество комплиментов: "Что за невероятная красота", "Куколка", "Красавица", "Как всегда прекрасна", "Богиня", "Фигура идеальная", "Купальник какой классный" и так далее.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Владимир Медяник