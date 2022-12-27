Барри МакГиган верит в победу Усика в поединке с Фьюри.

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Барри МакГиган прокомментировал потенциальный бой между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Известный британец считает, что Усик сможет одержать победу над Фьюри по очкам.

"Фьюри полагается на свои размеры и то, что ему удастся запугать соперника. Но Усика так легко не запугать. Он был слишком хорош для Джошуа, хотя Энтони улучшил свой бокс во втором поединке. Будет вопрос в скорости. Усик не только левша, который отлично двигается, но он еще и обладает высокой скоростью.

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Мне кажется, бой будет намного сложнее, чем Фьюри себе думает. Его, как и Джошуа, может ждать жесткое пробуждение.

Я думаю, что Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями, выходя на ударную дистанцию и уходя с нее, целясь в корпус Тайсона, а также используя скорость и стойку левши, чтобы сбить его с толку", - приводит слова МакГигана Boxing Scene.

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится в феврале или марте следующего года. Александр Красюк рассказал, что самой эффективной рабочей датой для боя с Фьюри является 4 марта.

Усик - Фьюри: перед боем

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел против Дерека Чисоры 3 декабря этого года. "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Букмекеры назвали британца фаворитом в противостоянии против Усика.

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