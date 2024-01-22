Португальский специалист готов перейти в "Наполи"

Экс-тренер "Ромы" Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в другом итальянском клубе - "Наполи". После увольнения из римского клуба агент тренера Жорже Мендеш начал переговоры с руководством неаполитанского клуба, сообщает The Sunday Times.

Уже на следующей неделе португальский специалист встретится с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить возможность сотрудничества. Кроме этого, Моуриньо посетит несколько матчей Серии А, чтобы продемонстрировать желание остаться в чемпионате Италии.

"Наполи" может стать третьим клубом для Моуриньо в Серии А. До "Ромы" португалец провел успешный отрезок карьеры во главе "Интера", с которым в 2010 году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Италии, нажив славу "Особенного". Оба предыдущих клуба специалиста являются непримиримыми врагами "Наполи".

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Уже 21-го февраля неаполитанцы проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Моуриньо пришел в "Рому" перед сезоном 2021/22, подписав контрокт с "волкакми" до 30 июня 2024 года, но ушел в отставку 16 января 2024 года, через два дня после поражения от "Милана" в матче чемпионата Италии (1:3) . За это время команда сумела преодолеть трофейную "засуху", выиграв с португальцем Лигу конференций УЕФА 2021/22. Впрочем, больше трофеев с командой специалист не выигрывал. Также "Рома" стала второй командой, с которой "Особенный" не выигрывал национальный чемпионат. С предыдущим клубом "Манчестер Юнайтед" он завоевал на внутренней арене Кубок футбольной лиги и Суперкубок, а на международной - трофей Лиги Европы.

Ранее Моуриньо трижды выигрывал чемпионат Англии с "Челси", дважды - чемпионат Италии (с "Интером") и чемпионат Португалии (с "Порту") и один раз чемпионат Испании (с "Реалом"). Также специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА - с "Порту" (2003/04) и с "Интером" (2009/10).

Ранее издание Asharq Al-Awsat информировало, что Моуриньо достиг устной договоренности возглавить саудовский "Аль-Шабаб". Однако испанский журналист Педро Мората утверждает, якобы Жозе все еще ожидает лучших предложений.

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