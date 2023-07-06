Марко Асенсио и Милан Шкриньяр перешли в ПСЖ бесплатно.

Французский ПСЖ объявил о переходе сразу двух именитых футболистов.

Как сообщает официальный сайт парижан, клуб подписал экс-защитника "Интера" Милана Шкриньяра и бывшего полузащитника "Реала" Марко Асенсио.

Примечательно, что оба звездных игрока достались ПСЖ совершенно бесплатно, так как пришли в клуб на правах свободных агентов.

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Сообщается, что Милан Шкриньяр подписал контракт с парижанами до лета 2028 года. Марко Асенсио, в свою очередь, заключил с ПСЖ соглашение до лета 2026 года.

"Для меня большая честь быть частью такого великого клуба, как ПСЖ. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к своим новым товарищам по команде и работать с ними для достижения больших целей", - прокомментировал свой переход в ПСЖ Асенсио.

Добавим, что Милан Шкриньяр выступал за "Интер" на протяжении последних шести лет. С миланским клубом он завоевал пять трофеев: чемпионат Италии, два Кубка страны и два Суперкубка.

В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 31 матч за "нерадзурри" во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость словацкого футболиста составляет 50 миллионов евро.

Марко Асенсио с 2016 года выступал за мадридский "Реал". В составе мадридского клуба 27-летний полузащитник выиграл 17 трофеев: четыре Клубных чемпионата мира, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, три чемпионата Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок Испании.

Ориентировочная стоимость Асенсио составляет 25 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ накануне уволил главного тренера команды Кристофа Галтье и назначил на его место испанского специалиста Луиса Энрике.

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