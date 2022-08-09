Исмаила Сарр мог стать героем матча, но не смог реализовать пенальти и принести победу своей команде.

В понедельник, 8 августа, в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу среди команд Чемпионшипа встречались "Вест Бромвич" и "Уотфорд". Игра завершилась вничью 1:1.

Счет в этом поединке потрясающим ударом открыл игрок "Уотфорда" Исмаила Сарр, забивший, вероятно, лучший гол сезона. Атакующий полузащитник сборной Сенегала со своей половины поля закинул мяч за шиворот вратарю "Вест Бромвича". 24-летний вингер принял мяч, заметил, что Дэвид Баттон далеко вышел из ворот, и, не переходя центральный круг, отправил мяч в сетку.

Хозяева отыгрались в компенсированное время первого тайма, забил Карлан Эхирн-Грант.

Стоит отметить, что "Уотфорд" мог выиграть этот поединок, но Исмаила Сарр не смог реализовать пенальти на 73-й минуте встречи.

"Вест Бромвич" - "Уотфорд" - 1:1

Голы: Эхирн-Грант, 45+2 - Сарр, 12

Видео гола:

"Это был момент гениальности, сочетание техники и видения поля. Как только мяч отлетел от его ноги, я понял, что он попадет в ворота. Каждый такой гол - особенный", – сказал после матча тренер "Уотфорда" Роб Эдвардс.

Напомним, "Уотфорд" выступал в АПЛ в прошлом сезоне, однако набрал всего 23 очка за сезон и вылетел в Чемпионшип. Команде удалось сохранить ведущих футболистов в составе и они являются одними из главных претендентов на возвращение в элитный дивизион чемпионата Англии.

После двух сыгранных туров у "Уотфорда" 4 набранных очка. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице. "Вест Бромвич" с 2 баллами идет на 14-й строчке.

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