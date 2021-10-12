Подопечные Руслана Ротаня справились с командой Фарерских островов.

Молодежная сборная Украины одержала третью победу в квалификации на Евро-2023.

В домашнем матче украинцы обыграли команду Фарерских островов - 1:0.

Судьбу встречи решил автогол, забитый в середине первого тайма.

На 41-й минуте Украина могла забивать с пенальти, но Георгий Судаков решил вместо удара разыграть одиннадцатиметровый через пас, однако Артем Бондаренко не сумел переиграть вратаря и защитника.

Украина набрала 9 очков в четырех матчах и возглавила свою группу, но у Франции - 7 очков и матч в запасе.

Украина U-21 - Фарерские острова U-21 - 1:0

Гол: Эдмундссон, 24 (автогол)

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Боль, Сыч, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Мудрик, Вьюнник, Назаренко

Видео гола

Незабитый пенальти

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2023

Команда Руслана Ротаня попала в одну группу с Францией, Сербией, Фарерскими островами, Арменией и Северной Македонией.

Ранее украинцы обыграли Сербию (1:0 в гостях), затем Армению (2:1 дома), после чего в меньшинстве пропустили пять голов от Франции (0:5).

Путевку на Евро-2023 получат победители девяти групп, лучшая команда среди тех, которые займут вторые места, а также четыре победителя плей-офф среди обладателей вторых мест.

Автор: Антон Дударь