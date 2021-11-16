Молодежная сборная Украины одержала четвертую победу в квалификации на Евро-2023.
В домашнем матче украинцы обыграли Сербию - 2:1.
Команда Руслана Ротаня забила гол в дебюте встречи и могла "в раздевалку" удвоить преимущество, но Артем Бондаренко не сумел переиграть вратаря с пенальти.
На 78-й минуте Сербия сравняла счет, но Георгий Судаков через три минуты снова вывел Украину вперед, забив победный мяч.
Украина набрала 13 очков в шести матчах и закрепилась на втором месте в своей группе. У Франции тоже 13 очков и матч в запасе.
Украина U-21 - Сербия U-21 - 2:1
Голы: Крыськив, 9, Судаков, 81 - С. Митрович, 78
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч, Михайленко, Бондаренко (Алефиренко, 87), Крыськив (Желизко, 71), Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 82), Судаков (Очеретько, 83)
Нереализованный пенальти: Бондаренко, 45+1
Видео первого гола Украины
Видео гола Сербии
Видео победного гола Украины
Незабитый пенальти
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Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2023
- Команда Руслана Ротаня попала в одну группу с Францией, Сербией, Фарерскими островами, Арменией и Северной Македонией.
- Ранее украинцы обыграли Сербию (1:0 в гостях), затем Армению (2:1 дома), после чего в меньшинстве пропустили пять голов от Франции (0:5). Затем была победа над Фарерами (1:0 дома) и ничья с македонцами (1:1).
- Путевку на Евро-2023 получат победители девяти групп, лучшая команда среди тех, которые займут вторые места, а также четыре победителя плей-офф среди обладателей вторых мест.