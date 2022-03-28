Румынский специалист вновь высказался о наказании спортсменов из РФ.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу изменил свое мнение о дисквалификации российских спортсменов из-за нападания РФ на Украину.

Румынский специалист ранее выступал против наказания спортсменов из РФ, считая, что спорт вне политики, а потому атлеты не должны страдать за то, что делает руководство страны. Теперь же, Луческу считает, что отстранять россиян от соревнований следует.

"Я считаю, что тех, кто поддержал вторжение, следует отстранить, потому что спорт не имеет к этому никакого отношения. Спорт - это честная игра и страсть. Спортсмены не должны поддерживать войну. Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, этого нельзя делать.

Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит в Украине, и многие набросились на меня за это. Но я верю, что спорт может способствовать миру. Возможно, это не поможет напрямую, но это может проложить путь к тому, чего мы все хотим", - приводит слова Луческу издание The Guardian.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Из-за военного вторжения в Украину Россия стала фактически изгоем в мире спорта, их спортсмены и команды были отстранены от участия практически во всех соревнованиях и турнирах.

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