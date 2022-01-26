Бывший нападающий киевского "Динамо" стал амбасадором Федерации минифутбола Украины.

Бывший нападающий сборной Украины, киевского Динамо и ряда других клубов 37-летний Артем Милевский, который в сентябре 2021 года заявил о завершении карьеры, возвращается в большой футбол.

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины!", – написал он у себя в Instagram.

Милевский будет теперь выступать за национальную команду по мини-футболу.

"Не зря говорят "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбасадор Федерации мини-футбола Украины. Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях словацкого Кошице", – добавил Милевский.

Федерация мини-футбола Украины в своем Instagram подтвердила, что Милевский стал послом организации.

Ранее Милевский говорил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.

Вас также могут заинтересовать новости: