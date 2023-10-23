"Милан" в меньшинстве не смог выстоять против "Ювентуса" в центральном матче тура в Серии А.

В воскресенье, 22 октября, состоялся центральный поединок девятого тура итальянской Серии А, в котором "Милан" противостоял "Ювентусу". Игра проходила на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой гостей.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. На 40-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве - красную карточку получил Малик Тиав.

На 63-й минуте матча полузащитник "Старой синьоры" Мануэль Локателли решился на дальний удар и пушечным выстрелом отправил мяч в сетку ворот "Милана". Этот гол в итоге и стал решающим и принес "Юве" победу.

Видео дня

"Милан" - "Ювентус" - 0:1

Гол: Локателли 63

"Милан": Миранте, Калабрия (Кьер 79), Тиав, Томори, Флоренци, Адли (Крунич 60), Муса, Рейндерс (Ромеро 79), Пулишич (Калулу 43), Жиру (Йович 60), Леау

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Хюйсен 78), Бремер, Ругани, Веа (Миретти 84), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Камбиазо 56), Кен (Влахович 56), Милик (Кьеза 78)

Предупреждения: Рейндерс 61 - Веа 52, МакКенни 67, Гатти 71, Локателли 72

Удаление: Тиав 40 (прямая красная)

Обзор матча:

"Ювентус" благодаря победе в этой игре набрал 20 очков. Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 21 очком идет на второй строчке. Лидирует в чемпионате "Интер", заработавший 22 балла.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Вероны", а "Милан" встретится с "Наполи".

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