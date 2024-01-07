Виктор Коваленко пропустил поединок против Милана из-за травмы.

В воскресенье, 7 января, состоялся поеиднок 19-го тура итальянской Серии А, в котором "Эмполи" украинца Виктора Коваленко принимал "Милан".

Встреча команд проходила на стадионе "Карло Кастеллани" и завершилась уверенной победой гостей.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте - полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик забил с передачи Рафаэла Леау. На 31-й минуте Оливье Жиру удвоил преимущество "россонери", реализовав пенальти. Точку в игре поставил Шака Траоре. На 88-й минуте ивуарийский нападающий забил третий мяч в ворота "Эмполи" после передачи Кристиана Пулишича.

Видео дня

"Эмполи" - "Милан" - 0:3

Голы: Лофтус-Чик, 11, Жиру, 31 пен, Траоре, 88

Обзор матча:

Отметим, что украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко пропустил эту игру из-за травмы.

"Милан" набрал 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 13 баллами занимает 19-ю позицию. Лидирует в чемпионате миланский "Интер" - 48 очков.

В следующем туре чемпионата Италии по футболу "Милан" сыграет против "Ромы", а "Эмполи" встретится с "Вероной".

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