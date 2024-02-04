"Сандерленд" сыграл вничью с "Мидлсбро" в 30-м туре Чемпионшипа.

В воскресенье, 4 февраля, состоялся поединок 30-го тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии, в котором "Мидсбро" принимал "Сандерленд".

Игра проходила на стадионе "Риверсайд" и завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 61-й минуте - гол забил 24-летний нападающий "Мидлсбро" Маркуса Форсса. Спас "Сандерленд" от поражения Назарий Русин. Украинский нападающий забил гол потрясающим ударом из-за пределов штрафной. Ассистировал украинцу Джек Кларк.

"Мидлсбро" - "Сандерленд" - 1:1

Голы: Форсс, 61 - Русин, 83

Видео гола Русина:

Отметим, что Назарий Русин начал эту игру в запасе и появился на поле на 67-ой минуте игры при счете 1:0 в пользу хозяев. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,4 балла.

"Сандерленд" после 30-ти туров занимает 8-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе команды 44 набранных очка. "Мидлсбро" с 41 баллом идет на 12-й позиции.

В следующем туре "Сандерленд" сыграет против "Плимута". Игра состоится 10 февраля.

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