В Metalist Fan Store прошла встреча с Фаресом Балули.

В субботу, 27 ноября, харьковский "Металлист" вновь показал, что умеет создавать лучшую в Украине футбольную атмосферу.

На двух мероприятиях – встрече с Фаресом Балули в Metalist Fan Store и общении с игроками в ресторане VIP-зоны стадиона "Металлист" едва ли хватало места для всех желающих встретиться со своими кумирами. Отметим, что французский легионер разыграл для пришедших 60 игровых футболок желто-синих, а затем принимал участие и во втором мероприятии.

На встречу с болельщиками "Металлиста", помимо французского легионера, пришли лидеры команды – Егор Демченко, Александр Рыбка, Евгений Подлепенец, Руслан Фомин, Кадим Харрис, Брайан Риаскос, Матеус Пейшото и Маилтон. Каждый гость мероприятия имел возможность задать любимцам вопросы, взять автограф, сфотографироваться, а затем и пообщаться лично. Все поклонники желто-синих, которые посетили это масштабное событие, остались счастливы.

Сами же футболисты в один голос признались клубной пресс-службе, что были приятно удивлены такому большому количеству харьковчан, пришедших субботним вечером на стадион.

Стоит заметить, что такое большое внимание к подобным мероприятиям – уникальное явление не только для украинского, но и для европейского футбола.

"Металлист" благодарен лучшим в стране болельщикам за такую поддержку и мотивацию становиться лучше с каждым днём!

Только Харьков! Только победа!

Напомним, что завтра, 29 ноября, "Металлист" проведёт заключительный матч осенней части чемпионата. Начало киевской игры против "Оболони" – в 17:30, прямая трансляция – на телеканале "Футбол 3".

Автор: Иван Бойко