Состоялись все матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу.

В понедельник, 5 сентября, состоялся заключительный матч 3-го тура УПЛ, в котором "Александрия" в номинально домашнем поединке играла против "Металлиста".

Встреча проходила в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась победой харьковского клуба со счетом 3:1.

Хозяева первыми открыли счет на 11-й минуте усилиями Владислава Калитвинцева, но уже спустя 10 минут Сергей Панасенко сравнял счет.

Еще до завершения первого тайма харьковчане остались в меньшинстве. Богдан Порох получил прямую красную карточку.

Тем не менее, игра в меньшинстве не помешала "Металлисту" взять три очка в игре с "Александрией". Победу харьковскому коллективу принесли голы Максима Прядуна и Александра Мизюка на 64-й и 72-й минутах соответственно.

"Александрия" - "Металлист" - 1:3

Голы: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 22, Прядун 64, Мизюк, 72

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков, Рыбалка (Дрышлюк, 72), Демченко, Калитвинцев, Волошин (Авагимян, 46), Третьяков (Кожушко, 31), Кобзар (Костышин, 46, Бондаренко, 78)

"Металлист": Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Каплиенко, Ралюченко, Пидлепенец (Кныш, 69), Панасенко (Шопин, 90+2), Танковский, Коркишко, Прядун (Рязанцев, 82)

Предупреждения: Костышин, Цуриков - Панасенко

Удаление: Порох, 35

Полный матч:

После трех сыгранных туров в активе "Металлиста" 7 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице. "Александрия" с 6 баллами идет на 6-й строчке.

В следующем туре "Металлист" сыграет на выезде против "Колоса", а "Александрия" померяется силами с полтавской "Ворсклой".

Все результаты 3-го тура УПЛ

"Рух" - "Шахтер" - 0:1

"Заря" - "Динамо" - 3:2

"Днепр-1" - "Верес" - 2:0

"Металлист-1925" - "Ворскла" - 3:2

"Черноморец" - "Ингулец" - 1:1

"Кривбасс" - "Львов" - 0:0

"Минай" - "Колос" - 1:1

"Александрия" - "Металлист" - 1:3

Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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