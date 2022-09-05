В понедельник, 5 сентября, состоялся заключительный матч 3-го тура УПЛ, в котором "Александрия" в номинально домашнем поединке играла против "Металлиста".
Встреча проходила в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась победой харьковского клуба со счетом 3:1.
Хозяева первыми открыли счет на 11-й минуте усилиями Владислава Калитвинцева, но уже спустя 10 минут Сергей Панасенко сравнял счет.
Еще до завершения первого тайма харьковчане остались в меньшинстве. Богдан Порох получил прямую красную карточку.
Тем не менее, игра в меньшинстве не помешала "Металлисту" взять три очка в игре с "Александрией". Победу харьковскому коллективу принесли голы Максима Прядуна и Александра Мизюка на 64-й и 72-й минутах соответственно.
"Александрия" - "Металлист" - 1:3
Голы: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 22, Прядун 64, Мизюк, 72
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков, Рыбалка (Дрышлюк, 72), Демченко, Калитвинцев, Волошин (Авагимян, 46), Третьяков (Кожушко, 31), Кобзар (Костышин, 46, Бондаренко, 78)
"Металлист": Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Каплиенко, Ралюченко, Пидлепенец (Кныш, 69), Панасенко (Шопин, 90+2), Танковский, Коркишко, Прядун (Рязанцев, 82)
Предупреждения: Костышин, Цуриков - Панасенко
Удаление: Порох, 35
Полный матч:
После трех сыгранных туров в активе "Металлиста" 7 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице. "Александрия" с 6 баллами идет на 6-й строчке.
В следующем туре "Металлист" сыграет на выезде против "Колоса", а "Александрия" померяется силами с полтавской "Ворсклой".
Все результаты 3-го тура УПЛ
- "Рух" - "Шахтер" - 0:1
- "Заря" - "Динамо" - 3:2
- "Днепр-1" - "Верес" - 2:0
- "Металлист-1925" - "Ворскла" - 3:2
- "Черноморец" - "Ингулец" - 1:1
- "Кривбасс" - "Львов" - 0:0
- "Минай" - "Колос" - 1:1
- "Александрия" - "Металлист" - 1:3
Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.