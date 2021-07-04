Аргентинская сборная без проблем обыграла Эквадор.

Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки-2021. В матче 1/4 финала аргентинцы разгромили сборную Эквадора.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси забил со штрафного и отдал две голевые передачи.

Отметим, что Месси обошел португальского нападающего Криштиану Роналду по голам со штрафных за карьеру. У аргентинца теперь 58 точных ударов со стандартов, а у португальца - 57.

Аргентина - Эквадор - 3:0

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Голы: Де Пауль, 40, Мартинес, 84, Месси, 90+3.

Аргентина: Мартинес, Акуна, Отаменди, Пеццелья, Молина, Ло Чельсо (Ди Мария, 71), Паредес (Родригес, 71), Де Пауль, Гонсалес (Тальяфико, 83), Месси, Мартинес (Агуэро, 90+4)

Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Хинкели, Арболеда, Пресиадо (Кампана, 83), Мендес, Груэсо (Эстрада, 46), Франко (Кайседо, 70), Паласиос (Плата, 46), Мена, Валенсия

Удаление: Хинкели, 90+2

Видеообзор матча от MEGOGO

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступали Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай, в группе В - Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. По итогам группового этапа борьбу прекратили Венесуэла и Боливия.

В других четвертьфиналах Колумбия по пенальти обыграла Уругвай (0:0 и 4:2), Бразилия выбила Чили (1:0), а сборная Перу по пенальти прошла Парагвай (3:3 и 4:3).

В полуфиналах Аргентина сыграет с Колумбией, а Бразилия - с Перу.

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Автор: Антон Дударь