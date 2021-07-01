"Барселона" и игрок пока так и не объявили о продолжении сотрудничества.

Звездный нападающий Лионель Месси 1 июля стал свободным агентом.

Об этом сообщает Goal.com.

Контракт 34-летнего аргентинца с "Барселоной" подошел к завершению 30 июня. При этом каталонский клуб еще не объявлял о продлении соглашения.

Не исключено, что это произойдет в ближайшее время, так как ранее СМИ сообщали, что стороны договорились о подписании нового контракта, рассчитанного до 2023 года.

"В "Барселоне" по-прежнему верят, что Месси в итоге подпишет новый контракт, но его статус свободного агента вызовет беспокойство у болельщиков и руководства клуба", - отметил источник.

Отметим, что сейчас Месси выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

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Лионель Месси: возможный уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

Главным претендентом на Месси на тот момент называли "Манчестер Сити". Отец и агент аргентинца Хорхе Месси даже летал в Манчестер на переговоры.

Позже экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что не мог позволить Месси уйти.

Интерес к подписанию звездного форварда подтверждал спортивный директор ПСЖ. Также главный тренер парижан Маурисио Почеттино заявил, что "было бы прекрасно", если бы у него появилась возможность поработать с Месси.

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Автор: Антон Дударь