Французский топ-клуб будет платить аргентинцу ориентировочно 35 миллионов евро за сезон.

Феноменальный Лионель Месси продолжит свою карьеру во французском "Пари Сен-Жермен".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо у себя в Twitter подтвердил тот факт, что великий аргентинец завершил переговоры с ПСЖ и подписал соглашение на два года.

34-летний экс-капитан "Барселоны" будет зарабатывать ориентировочно 35 миллионов евро в год. В контракте также предусмотрена возможность продления сотрудничества до конца сезона 2023/24.

По версии источника, Лионель уже вылетел в Париж на официальную презентацию.

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Артем Будрин