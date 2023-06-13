ЧМ-2022, вероятно, станет последним мундиалем в карьере Месси.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ЧМ-2022 в Катаре был его последним мундиалем в карьере.

Легендарный аргентинец признался, что не планирует играть за "альбиселесте" на следующем планетарном первенстве, которое пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году.

"Не думаю, что буду участвовать в этом турнире. ЧМ-2022 был моим последним.

Увижу, как все сложится, но скорее всего, нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", - приводит слова Месси Marca.

Напомним, Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022, который принимал Катар. Это была дебютная победа 35-летнего аргентинца на мундиалях.

На мундиале в Катаре Месси сыграл семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Он был признан лучшим игроком ЧМ-2022 по итогам турнира.

Добавим, что Лионель Месси недавно объявил об уходе из ПСЖ и перебрался в американский футбольный клуб "Интер" Майами. При этом, как сообщают СМИ, аргентинец отказался от более выгодного предложения из Саудовской Аравии.

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