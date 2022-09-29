Лионель Месси может вернуться в "Барселону".

Форвард национальной сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим будущим в ПСЖ.

Как сообщает журналист TyC Sports Микель Бласкес, легендарный аргентинец не будет продлевать контракт с французским клубом.

По данным источника, 35-летний футболист принял окончательное решение. Действующее соглашение Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.

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Таким образом, после завершения сезона Месси покинет ПСЖ на правах свободного агента.

Ранее СМИ сообщали, что вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеу не исключил, что аргентинец может вернуться в каталонский клуб.

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 13 матчах за сборную Аргентины и французский ПСЖ. На счету Месси 10 точных ударов и восемь ассистов. В последних шести поединках Лионель забил шесть голов.

Лионель Месси: карьера в ПСЖ

Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" в прошлом году, так как финансовые трудности не позволили каталонцам продлить контракт со своим капитаном.

Аргентинец подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.

В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.

За карьеру в ПСЖ Месси сыграл 45 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 23 результативных передачи.

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