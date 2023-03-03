Аргентинский нападающий решил продолжить выступать в Европе.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение относительно своего будущего.

Как сообщает издание Sport.es, 35-летний аргентинец считает, что все еще способен показывать себя на высоком уровне и поэтому будет выступать в одном из европейских чемпионатов.

Таким образом, возможный переход Месси в американский "Интер Майами", аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз" или Саудовскую Аравию, которые фигурировали в СМИ в последнее время, на данный момент исключен.

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Ожидается, что аргентинец подпишет новый контракт с ПСЖ. Стороны обсуждают два варианта. Один из них - однолетний контракт, а другой - однолетний контракт с возможностью продления.

Также не исключается вариант с возвращением Месси в "Барселону". По информации СМИ, Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, лично ведет переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, а игрок общается с Хави.

Напомним, Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Его действующий контракт с французским клубом истекает в конце текущего сезона.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.

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