35-летний боксер подбадривает защитников Украины.

Менеджер Эгис Климас, который представляет интересы обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика рассказал, как украинский боксер поддерживает военных.

Представитель Усика сообщил, что 35-летний боксер сейчас находится на передовой, где поддерживает боевой дух защитников Украины.

"На этот момент, пока мы говорим, Усик находится в Украине на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну. Видео дня

Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их - бойцы, получившие ранения на войне.

Усик вошел в палату и увидел более двадцати солдат, у кого не было ног, у кого рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион".

Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать", – приводит слова Климаса Talk Sport.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ожидается, что свой следующий поединок Александр Усик проведет против победителя боя Уайлдер - Хелениус.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик высказал свою позицию по Крыму, который находится под оккупацией РФ.

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