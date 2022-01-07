Марко Верратти стал жертвой розыгрыша своих партнеров по команде.

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" исполнили розыгрыш, жертвой которого стал полузащитник сборной Италии Марко Верратти.

Килиан Мбаппе, Маркиньос и Леандро Паредес отдыхали в бассейне после изнурительной тренировки. Им стало скучно и они стащили мобильный телефон Верратти. Дальше веселое трио начало бросать друг другу телефон Марко прямо в бассейне. Они швыряли гаджет словно, играли в водное поло, а итальянец просил немедленно прекратить забаву.

Мбаппе и компания конечно не прекратили, а лишь продолжили дразнить Верратти. К счастью, телефон не упал в воду и остался целым.

Отметим, что Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. 29-летний хавбек провел 40 матчей в составе сборной Италии, которой помог стать чемпионом Европы прошлым летом.

Тransfermarkt оценивает Марко в 55 миллионов евро.

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