Поединок между "Сумами" и "Перемогой" ознаменовался скандалом.

В 15-м туре Второй лиги Украины в группе "Б" состоялся матч между "Сумами" и "Перемогой".

Игра прошла на стадионе "Альянс-Арена" в селе Байрак Сумской области. "Перемога" триумфовала со счетом 3:1. Самый шокирующий эпизод случился за несколько секунд до финального свистка.

Хулиганы начали перелезать через ограждение и побежали к представителям команд. Сразу началась массовая драка в толпе. Футболисты "Перемогы" ушли прятаться в раздевалке, а полиция не спешила вмешиваться в бойню. Агрессивные фанаты сбежали.

Отметим, что "Сумы" занимают последнее место в дивизионе "Б" Второй лиги, а "Перемога" идет на 4-й строчке.

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Автор: Артем Будрин