Конфликт начался с того, что вратарь "Подолья" подбежал к арбитру выражать недовольство, а игроки "Олимпика" начали защищать судью,

Матч одиннадцатого тура Первой лиги Украины по футболу между командами "Олимпик" и "Подолье" закончился массовой потасовкой и дракой между футболистами и тренерами.

Перед матчем, который проходил в Хмельницком, команды в турнирной таблице шли рядом в "Подолье" было 13 очков, у "Олимпика" - 11 и игра в запасе, сообщает Суспильне.

Футболисты "Подолья" больше атаковали и во втором тайме смогли забить два гола, однако их отменил главный арбитр матча Игорь Быч. Первый гол хозяева забили из офсайда, а во втором эпизоде судья зафиксировал игру рукой у Владимира Савошка. Второй отмененный гол был забит на 83-й минуте, после чего болельщики "Подолья" почти до конца игры скандировали нецензурные выражения в адрес арбитра.

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По истечению основного времени судья добавил пять минут. На 90+6 минуте "Олимпик" забил единственный гол в матче, который оказался победным для гостей.

Сразу после гола прозвучал финальный свисток, после которого на поле началась массовая потасовка и драка. Конфликт начался с того, что вратарь "Подолья" Евгений Кучеренко подбежал к арбитру выражать недовольство его работой. Игроки "Олимпика" начали защищать судью, однако затем капитан команды гостей Иван Белый оттолкнул вратаря, в результате чего возникла потасовка, которая переросла в драку. Впоследствии конфликт продолжился в подтрибунных помещениях.

Уже после завершения игры главный арбитр показал две красные карточки - вратарю "Олимпика" Владиславу Рыбаку и защитнику Ивану Белому.

"Трудно было сдержать эмоции... Для меня непонятно, как можно сначала засчитать гол, а потом не засчитать. Мы пересмотрели гол Савошка, там его толкали... если гол не засчитали, должно быть пенальти. Да и как будто по времени больше играли. Ни наши болельщики, ни наша команда, ни наш город не заслуживают, чтобы дома нас так судили. Есть задача – "отрывать" нас на выезде, но не дома", - прокомментировал конфликт главный тренер "Подолья" Виталий Костышин, пишет местное издание "Є".

"Я не могу сказать конкретно, что произошло. Все было очень сумбурно, я не видел, кто спровоцировал потасовку: наш игрок или из команды соперника. В любом случае это не украшает футбол... Хуже всего, что теперь игроки, как нашей команды, так и "Подолья", могут получить дисквалификации", - сказал после игры тренер "Олимпика" Виталий Розгон.

Полузащитник "Олимпика" Максим Литовченко рассказал свою версию причин конфликта с футболистами "Подолья".

"Произошла потасовка. Футболисты Подолья начали прессинговать судью, мы - за него заступаться. В ответ они начали оскорблять нас, используя нецензурные выражения, вести себя агрессивно. Они были расстроены, это их первое домашнее поражение. Очень неприятная ситуация", - цитирует Литовченко сайт "Олимпика".

"Олимпик" после победы в Хмельницком поднялся на седьмое место турнирной таблицы, имея 14 очков, у "Подолья" - 13 очков и 10-е место.

Следующий матч "Подолье" сыграет 7 октября дома против "Альянса", а "Олимпик" - проведет домашний поединок против "Краматорска" 5 октября.

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Автор: Александр Топчий