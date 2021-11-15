Матч 18-го тура чемпионата Украины Первой лиги "Металлист" - "Прикарпатье" посетило 27 476 болельщиков.

Такое количество зрителей собралось на стадионе "Металлист", несмотря на холодную погоду. Мало того, горячая поддержка позитивно сказалась на игре харьковской команды, которая провела в атаках все 90 минут матча и забила сопернику четыре безответных мяча.

"Футбольный клуб "Металлист" благодарит каждого, кто субботним вечером поддерживал желто-синих и создавал неповторимую атмосферу", - говорится в сообщении на сайте ФК.

Напоминаем, что в следующем туре "Металлист" снова сыграет дома. В субботу, 20 ноября, команда примет донецкий "Олимпик".

Начало матча в 18:45.

Автор: Виктория Гордиенко