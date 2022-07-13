Зрителей матча также ждут выступления известных украинских артистов, среди которых DOROFEEVA и KAZKA.

15 июля ФК "Динамо" Киев проведет очередной благотворительный матч под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine. Так, в эту пятницу бело-синие сыграют с бельгийским ФК "Антверпен" на стадионе Bosuilstadion (Антверпен). Начало игры – в 20:50 по киевскому времени (19:50 СЕТ).

Традиционно событие будут транслировать украинские вещатели 2+2, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, Vodafone TV и YouTube-канала FootballHub, "Профутбол Digital", "Динамо", ТСН и УНИАН. Комментировать матч будут Владимир Зверов и Александр Золотогорский.

Все матчи за мир, которые проводит ФК "Динамо" Киев в партнерстве с 1+1 media, объединены благотворительной и смысловой составляющей. Так, телезрителей и посетителей стадиона ждут видеоролики об Украине и украинцах, важные месседжи от болельщиков, и, конечно, выступления украинских артистов. DOROFEEVA исполнит акапельно гимн Украины перед началом мероприятия. По завершению матча на стадионе споют KAZKA и участница "Голоса страны" Инесса Грицаенко. Артистки выступятс гимном пацифизма-песней "Imagine" Джона Леннона.

В рамках телевизионной трансляции каждый зритель может присоединиться к благотворительному сбору на помощь в решении важных гуманитарных проблем Украины – все средства перечисляются напрямую на счета Министерства социальной политики Украины в НБУ. Сбор средств происходит на специальном сайте события.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine – футбольный клуб "Динамо" Киев и один из крупнейших медиа-холдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства социальной политики Украины. Технические партнеры проекта – компании Alight и Profi. Соорганизатором благотворительного тура является Максим Радуцкий.

Организацией выступлений и художественной концепцией мероприятий занимается команда 1+1 media, режиссерами мероприятия стали TRI Directions – Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Все финансовые расходы в рамках проекта покрывает футбольный клуб "Динамо" Киев.