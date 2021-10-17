Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон попросил арбитра остановить игру.

"Ньюкасл" в рамках 8-го тура Английской премьер-лиги принимал "Тоттенхэм" и уступил со счетом 3:2.

Однако поединок запомнился совсем другим. На 40-й минуте левый защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон подсказал главному арбитру Андре Марринеру, что одному из фанатов на трибунах стало плохо.

Судья остановил матч, затем хавбек "шпор" Эрик Дайер призвал медицинский штаб команды с дефибриллятором отправиться на помощь. Пауза длилась до конца основного времени первого тайма, после чего рефери добавил еще семь минут.

Ситуация не изменилась, команды покинули поле и вернулись лишь через 20 минут. Лишь потом игроки морально поняли, что смогут продолжить играть и матч возобновили. Футболисты сперва доиграли семь минут первого тайма, а затем начали второй.

"Есть вещи, важнее футбола", - написал Регилон в соцсетях после поединка.

По информации журналиста The Independent Мигеля Дилэйни болельщика доставили в больницу, его состояние стабильное и здоровью угрозы нет.

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Автор: Артем Будрин