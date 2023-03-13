"Марсель" имел преимущество в два гола, но упустил победу в игре.

В воскресенье, 12 марта, состоялся поединок 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Марсель" и "Страсбург".

Встреча проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 2:2.

На 29-й минуте "Марсель" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Леонардо Балерди.

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Первый гол в матче был забит во втором тайме - на 49-й минуте отличился защитник "Марселя" Шансель Мбемба, сыграв на добивании после пушечного выстрела Руслана Малиновского. На 76-й минуте нападающий Алексис Санчес увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

Удержать преимущество "Марселю" в меньшинстве все же не удалось. В концовке встречи полузащитник "Страсбурга" Жан-Эде Аолу сделал дубль за две минуты. Он отличился на 88-й и 89-й минутах матча и принес своей команде ничью.

"Марсель" - "Страсбург" - 2:2

Голы: Мбемба, 48, Санчес, 76 (пен.) - Аолу, 87, 88

"Марсель": Лопес, Балерди, Мбемба, Колашинац (Жиго, 60), Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш, Юндер, Малиновский (Гендузи, 81), Санчес (Баи, 80)

"Страсбур": Сельс, Джику, Гильбер, Ньямси, Дагба (Диарра, 67), Аолу, Сансон (Прчич, 61), Лиенар, Делен (Соболь, 67), Гамейро (Мотхиба, 67), Диалло

Предупреждения: Ньямси, Соболь

Обзор матча:

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на матч против "Страсбурга". На 81-й минуте, при счете 2:0, Малиновского заменил Маттео Гендузи.

Защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь начал встречу на скамье запасных. На 67-й минуте, при счете 0:1, он вышел на поле вместо Тома Делена.

За этот матч Малиновский получил от статистического портала WhoScored оценку 7,5. Это третья лучшая оценка в его команде. Игра Эдуарда Соболя была оценена в 6,0. Это худшая оценка в команде.

Для Малиновского этот матч стал 13 за "Марсель", на его счету 2 забитых гола. Соболь сыграл 8 матч в составе "Страсбурга", в его активе 1 ассист.

"Марсель" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 56 очков после 27 матчей. "Страсбург" располагается на 15-й строчке, в активе команды 23 очка. Лидирует в турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ с 66 баллами в активе.

В следующем туре чемпионата Франции "Марсель" сыграет против "Реймса", а "Страсбург" померяется силами с "Осером". Оба матча состоятся 19 марта.

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