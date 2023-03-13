В воскресенье, 12 марта, состоялся поединок 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Марсель" и "Страсбург".
Встреча проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 2:2.
На 29-й минуте "Марсель" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Леонардо Балерди.
Первый гол в матче был забит во втором тайме - на 49-й минуте отличился защитник "Марселя" Шансель Мбемба, сыграв на добивании после пушечного выстрела Руслана Малиновского. На 76-й минуте нападающий Алексис Санчес увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.
Удержать преимущество "Марселю" в меньшинстве все же не удалось. В концовке встречи полузащитник "Страсбурга" Жан-Эде Аолу сделал дубль за две минуты. Он отличился на 88-й и 89-й минутах матча и принес своей команде ничью.
"Марсель" - "Страсбург" - 2:2
Голы: Мбемба, 48, Санчес, 76 (пен.) - Аолу, 87, 88
"Марсель": Лопес, Балерди, Мбемба, Колашинац (Жиго, 60), Клосс, Ронжье, Верету, Тавареш, Юндер, Малиновский (Гендузи, 81), Санчес (Баи, 80)
"Страсбур": Сельс, Джику, Гильбер, Ньямси, Дагба (Диарра, 67), Аолу, Сансон (Прчич, 61), Лиенар, Делен (Соболь, 67), Гамейро (Мотхиба, 67), Диалло
Предупреждения: Ньямси, Соболь
Обзор матча:
Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на матч против "Страсбурга". На 81-й минуте, при счете 2:0, Малиновского заменил Маттео Гендузи.
Защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь начал встречу на скамье запасных. На 67-й минуте, при счете 0:1, он вышел на поле вместо Тома Делена.
За этот матч Малиновский получил от статистического портала WhoScored оценку 7,5. Это третья лучшая оценка в его команде. Игра Эдуарда Соболя была оценена в 6,0. Это худшая оценка в команде.
Для Малиновского этот матч стал 13 за "Марсель", на его счету 2 забитых гола. Соболь сыграл 8 матч в составе "Страсбурга", в его активе 1 ассист.
"Марсель" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 56 очков после 27 матчей. "Страсбург" располагается на 15-й строчке, в активе команды 23 очка. Лидирует в турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ с 66 баллами в активе.
В следующем туре чемпионата Франции "Марсель" сыграет против "Реймса", а "Страсбург" померяется силами с "Осером". Оба матча состоятся 19 марта.