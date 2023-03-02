Команда полузащитника сборной Украины дома проиграла "Анси".

В среду, 1 марта, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Франции, в котором "Марсель" украинца Руслана Малиновского противостоял "Анси".

Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась сенсационной победой гостей.

Счет в игре был открыт на 29-й минуте - гол забил хавбек "Марселя" Верету. В середине второго тайма "Анси" удалось сначала сравнять счет, а спустя всего шесть минут выйти вперед.

В самой концовке матча 18-летний игрок "Марселя" Франсуа Муге забил гол ударом с дальней дистанции и перевел игру в овертаймы.

В дополнительное время команды не смогли определить победителя, и судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти, где лучшими оказались футболисты "Анси".

"Марсель" - "Анси" - 2:2 (пен. 6:7)

Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 - Дион, 53, Муанга, 59

Незабитый пенальти: Алексис Санчес, 85

Обзор матча:

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе у хозяев поля и провел на поле 67 минут, после чего был заменен. Результативными действиями не отличился.

Добавим, что в 1/2 финала Кубка Франции пробились "Лион", "Нант", "Тулуза" и "Анси".

Напомним, "Марсель" на стадии 1/8 финала Кубка Франции выбил ПСЖ. "Провансальцы" победили парижан со счетом 2:1, а победный гол забил Руслан Малиновский.

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