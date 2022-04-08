"Марсель" благодаря эффектному голу Пайе выиграл в итоге матч.

7 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги конференций французский "Марсель" принимал на своем поле греческий ПАОК.

Игра завершилась победой французов со счетом 2:1.

Подопечные Хорхе Сампаоли забили быстрый гол. Пайе отдал на Жерсона и тот забил свой первый гол в еврокубках. В конце первого тайма отличился и сам Пайе. Ветерану удался феноменальный удар в касание из-за пределов штрафной после подачи с углового.

В самом дебюте второго тайма ПАОК сократил отставание. Обрезка хозяев у собственной штрафной завершилась точным ударом Эль-Каддури. Этот гол стал последним в матче.

"Марсель" - ПАОК - 2:1

Голы: Жерсон, 13, Пайе, 45 - Эль-Каддури, 48

Обзор матча (Видео гола Пайе смотрите, начиная с 1:37):

Лига конференций. 1/4 финала. Результаты всех матчей

"Буде-Глимт" - "Рома" - 2:1

Голы: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 - Пеллегрини, 43

Лестер – ПСВ – 0:0

"Фейеноорд" - "Славия" - 3:3

Голы: Синистерра 10, Сенези 74, Кечку 86 - Олайинка 41, Сор 67, Траоре 90+5

Ответные матчи команды сыграют 14 апреля.

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