Мирона Маркевича удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.

Заслуженный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что "Динамо" отказывается отправлять своих игроков в сборную в конце апреля.

- Мирча Луческу считает, что участие в контрольных матчах принесет его подопечным куда больше пользы, чем тренировки со сборной Украины, а также поможет им лучше подготовиться к играм плей-офф ЧМ-2022. Что скажете об этом?

- Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное - чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать все. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.

Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать - мы поедем сами!". Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!

- Была информация, что УАФ рассматривает вариант провести стыковые матчи без динамовцев в связи с позицией клуба. Что скажете об этом?

- Значит, надо так и делать - забыть эту команду вместе с их руководством.

- Какие у нас шансы в стыках без динамовцев?

- Нужно исходить из того, что есть. Если они сейчас не приедут, то больше их не нужно вызывать. Дорога в сборную для них должна быть закрыта. Сейчас такое время, что нельзя отказываться от страны, – сказал Маркевич для FanDay.

Ранее Игорь Суркис объяснил позицию киевского клуба.

Напомним, Александр Петраков запланировал начать сбор национальной команды в Словении 29 апреля и вызвал в расположение сборной Украины 25 игроков из украинских команд, из которых 12 - представители "Динамо".

Планы сборной Украины на май-июнь