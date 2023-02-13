Победу "МЮ" принесли голы Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо.

В воскресенье, 12 февраля, состоялся поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" на выезде противостоял "Лидсу".

Матч проходил на стадионе "Элланд Роуд" и завершился победой "красных дьяволов" со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 80-й минуте с передачи Люка Шоу забил нападающий гостей Маркус Рашфорд. Спустя пять минут аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо с передачи Ваута Вегорста удвоил преимущество "красных дьяволов".

"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: Рашфорд, 80, Гарначо, 85

"Лидс": Мелье, Фирпо, Вебер, Кох, Эйлинг, Адамс, Маккенни (Гринвуд 86), Ньонто, Харрисон (Ааронсон 73), Саммервилл, Бамфорд (Рюттер 58)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа (Мартинес 61), Шоу, Магуайр, Далот (Ван-Биссака 73), Фред, Забитцер, Рашфорд (Эланга 90+1), Фернандеш, Санчо (Гарначо 61), Вегорст

Предупреждения: Фирпо, 18, Маккенни, 40 - Фред, 21

Обзор матча:

Добавим, что эта также запомнилась историческим рекордом вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа. Испанец в возрасте 32 лет и 97 дней стал самым молодым голкипером, сыгравшим 400 поединков в АПЛ.

Кроме того, Давид де Хеа догнал бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Петера Шмейхеля по количеству "сухих" матчей. У обоих голкиперов количество матчей "на ноль" - 178. Третье место в этом списке занимает Александр Степни - 174 матча.

После 23-х туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе "красных дьяволов" 46 набранных очков. "Лидс Юнайтед" находится на 17-й строчке, заработав 19 баллов после 22 игр. Лидирует в турнирной таблице английского первенства "Арсенал", в активе которого 51 балл. Вторая строчка у "Манчестер Сити" - 48 баллов.

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