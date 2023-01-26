Победу "МЮ" принесли голы Рашфорда, Вегхорста и Фернандеша.

В среду, 25 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором "Ноттингем Форест" играл с "Манчестер Юнайтед".

Встреча прошла на стадионе "Сити Граунд" и завершилась разгромной победой "красных дьяволов".

Дуэль началась с эффектного сольного прохода Рашфорда, завершившегося голом в ближний угол. Стоит отметить, что для англичанина этот мяч стал уже 10-м во всех турнирах после возобновления клубного сезона.

На 24-й минуте "Ноттингем Форест" сравнял счет, однако судьи пересмотрели повтор при помощи системы VAR, после чего отменили взятие ворот из-за зафиксированного офсайда.

На 45-й минуте "красные дьяволы" укрепили свое преимущество благодаря дебютному голу Ваута Вегорста после перехода в "МЮ". На 89-й минуте красивым голом после передачи Энтони Эланги отличился Бруну Фернандеш, поставив точку в этой игре.

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голы: Рашфорд, 6, Вегхорст, 45, Фернандеш, 89

"Ноттингем Форест": Хеннеси, Орье, Уоррелл, Маккенна, Лоди (Уильямс, 73), Данилу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лингард, 64), Джонсон, Гиббс-Вайт (О'Брайен, 73), Сарридж (Боннавентуре, 64)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласия, Мартинес, Линделеф, Ван-Биссака, Эриксен (Фред, 71), Каземиро, Рашфорд, Фернандеш, Антони (Пеллистри, 71), Вегхорст (Эланга, 85)

Предупреждения: Пеллистри

Обзор матча:

Ответная игра 1/2 финала Кубка лиги пройдет на стадионе "Олд Траффорд" 1 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

За вторую путевку в финал Кубка английской лиги между собой соперничают "Саутгемптон" и "Ньюкасл". Первый поединок этих команд завершился победой "сорок" со счетом 1:0.

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