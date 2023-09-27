Победу "Манчестер Юнайтед" принесли голы Гарначо, Каземиро и Марсьяля.

Во вторник, 26 сентября, состоялся поединок 3-го раунда Кубка английской лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Кристал Пэлас".

Встреча команд прошла на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:0 в пользу "красных дьяволов".

Счет в игре был открыт на 21-й минуте - отличился аргентинский вингер Алехандро Гарначо. Спустя шесть минут бразильский полузащитник Каземиро удвоил преимущество "красных дьяволов", забив с передачи Мэйсона Маунта.

На 55-й минуте французский нападающий Антони Марсьяль установил финальный счет на табло. Ассистировал ему Каземиро.

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 3:0

Голы: Гарначо, 21, Каземиро, 27, Марсьяль, 55

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Варан (Эванс, 61), Амрабат (Гор, 61), Каземиро, Межбри (ван де Бек, 71), Маунт (Линделеф, 46), Пельистри, Марсьяль (Хойлунд, 75), Гарначо

"Кристал Пэлас": Хендерсон (Джонстон, 19), Клайн, Холдинг, Ричардс, Митчел, Дукуре (Хьюз, 60), Ридевальд (Озо, 80), Рак-Сакьи (Гехи, 46), Шлюпп (Эзе, 60), Айю, Матета

Предупреждения: Межбри - Холдинг

Обзор матча:

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу подряд. Ранее манкунианцы в рамках АПЛ с минимальным счетом обыграли "Бернли" (1:0). Свой следующий поединок подопечные Эрика Тен Хага проведут 30 сентября против "Кристал Пэлас" в рамках 7-го тура АПЛ.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" является действующим победителем Кубка Лиги. В финале прошлого сезона они победили "Ньюкасл" со счетом 2:0.

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