Впервые в истории в финале Кубка Англии встретятся два клуба из Манчестера.

В воскресенье, 23 апреля, состоялся поединок 1/2 финала Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном".

Игра проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное и дополнительное время матча победителя не выявили – 0:0, несмотря на суммарные 30 ударов в сторону ворот от команд.

В серии пенальти точнее были футболисты "Манчестер Юнайтед", которые одержали победу со счетом 7:6. Решающий 11-метровый в составе "Брайтона" не реализовал Солли Марч. Мяч после его удара пролетел над перекладиной.

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (6:7 пен.)

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Марч, Мак Аллистер, Энсисо (Велтман, 67), Кайседо, Митома, Гросс, Уэлбек (Ундав, 75)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 101), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 62), Каземиро, Бруну Фернандеш (Вегорст, 101), Антони (Забитцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Рэшфорд

Предупреждения: Каземиро (36), Шоу (53), Митома (90), Линделеф (97)

Обзор матча:

Напомним, в другом матче 1/2 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:0. Таким образом, в финале турнира "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сити".

Стоит отметить, что впервые в истории Кубка Англии в финале сыграют два клуба из Манчестера.

Финал Кубка Англии по футболу состоится 3 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Действующим победителем Кубка Англии является "Ливерпуль". В финале турнира в прошлом сезоне "красные" в серии пенальти переиграли "Челси".

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